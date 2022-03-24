Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu'da Sami Satılmış parlıyor!

#Altınordu#Sami Satılmış#Spor Toto 1. Lig
Altınorduda Sami Satılmış parlıyor

Türk futbolunda yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu’da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan Sami Satılmış, hem kırmızı-lacivertli ekipteki performansıyla hem de ay-yıldızlı forma altındaki futboluyla alkış topluyor. Spor Toto 1’inci Ligde 18 maçta 7 kez ilk 11’de şansı bulup, 3 defa rakip fileleri sarsan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün U18 Milli Takımı formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Haberin Devamı

Türk futbolunda yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren Altınordu’da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan Sami Satılmış, hem kırmızı-lacivertli ekipteki performansıyla hem de ay-yıldızlı forma altındaki futboluyla alkış topluyor. Spor Toto 1’inci Ligde 18 maçta 7 kez ilk 11’de şansı bulup, 3 defa rakip fileleri sarsan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün U18 Milli Takımı formasıyla ilk golünü atmanın sevincini yaşadı.

Türkiye, Kocaeli’de oynadığı hazırlık maçında Romanya’yı 3-0 mağlup ederken, ay-yıldızlıların son golünü 40’ıncı dakikada Sami kaydetti. Milliler yarın aynı rakiple bir kez daha karşılaşacak. İzmir temsilcisi ile geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan Sami Satılmış, bu sezon ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Beypiliç Boluspor ve Tuzlaspor (D) ağlarını havalandırdı. Genç futbolcu Boluspor’a uzatmada gol atarak takımına 3 puan getirmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Sami Satılmış#Spor Toto 1. Lig

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek

BAKMADAN GEÇME!

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı

SAVAŞIN 1 AYI | Ukrayna, Rus ordusuna karşı direnmeyi hangi askeri taktiklerle başardı?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi Peki avantaj kimde

Sadece bir ay sürdü: Savaşta iki tarafın da mühimmatını tükettiği iddia edildi! Peki avantaj kimde?

#Ukrayna
Samsundaki 16 milyarlık hesap vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak

Samsun'daki 16 milyarlık 'hesap' vurgunu... Gezek kardeşler ne kadar ceza alacak?

#Recep Gezek