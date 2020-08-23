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GeriFutbol Altınordu’da Muhammed Mert, İzmir'e dönemedi!
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DHA
Haber Giriş: 23.08.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Altınordu’da Muhammed Mert, İzmir'e dönemedi!

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Altınordu’da Muhammed Mert, İzmir'e dönemedi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da sakatlığı nedeniyle tedavisini Belçika’da sürdüren Muhammed Mert’in henüz İzmir’e dönmediği öğrenildi.

İlk etapta 14 günlük rapor alan gurbetçi futbolcunun, 12 günlük yeni bir rapor daha aldığı belirtildi. Antrenmanlara katılmayan Muhammed, yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde kaçırdı. Süper Lig takımlarından Hatayspor’un talip olduğu 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun yuvadan uçması bekleniyor. 



Yönetim satış listesine koyduğu Muhammed için 300 bin Euro bonservis ücreti talep ediyor. Futbolcu için daha önce Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor da nabız yoklamıştı. Muhammed’in kırmızı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan Altınordu, 27 Ağustos Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadı’nda Akhisarspor’la bir hazırlık maçı oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, 4 ya da 5 Eylül’de de Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı’nda özel bir sınav verecek.

 

Altınordu’da Muhammed Mert, İzmire dönemedi

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