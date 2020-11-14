MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltınordu'da Muhammed Mert formayı geri aldı
GeriFutbol Altınordu'da Muhammed Mert formayı geri aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Altınordu'da Muhammed Mert formayı geri aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altınordu'da Muhammed Mert formayı geri aldı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Muhammed Mert, son haftalarda takımın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 4 maçta görev alamayan gurbetçi futbolcu iyileştikten sonra takımdaki yerini garantiledi. İlk kez 5. haftadaki Adanaspor deplasmanında ikinci yarının başında formasına kavuşan Muhammed, bir daha formayı bırakmadı.



Daha sonra oynanan Altay ve Ümraniyespor (D) maçlarında ilk 11'de yer alıp ikinci yarılarda oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Yılport Samsunspor (D) müsabakalarında ise 90'ar dakika sahada kaldı.

Altınorduda Muhammed Mert formayı geri aldı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle