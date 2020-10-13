Altınordu’da Kahraman Demirtaş’a ilk 11 yolu gözüktü!

Son olarak iç sahada oynanan Ankaraspor maçında Yusuf Yalçın’ın sakatlanması üzerine teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun savunmanın göbeğinde Kahraman’ı görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.

Kırmızı-lacivertlilerde yeni transferlerden stoper Yiğithan Güveli ise antrenman eksiği nedeniyle takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapıyor.

Teknik patron Eroğlu’nun Adanaspor deplasmanında kazanan 11’i bozmayacağı belirtildi.

Kalede Erhan, sağ bekte Alper, stoperde Sinan ve Kahraman, sol bekte Ufuk’u sahaya sürecek deneyimli teknik adam orta sahada Oğulcan, Muzaffer, Furkan, kanatlarda Ahmet İlhan ve Metehan, ileri uçta ise Hüsamettin’i görevlendirecek.

Altınordu’nun Yusuf Yalçın’ın yanı sıra tedavisi süren Emre Nefiz’in de kadroda yer almayacağı öğrenildi. İyileşen Muhammed ise yedek soyunacak.

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