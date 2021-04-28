Altınordu'da Hüsamettin'e şans doğdu

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde iddiası bulunmayan Tuzlaspor'la karşılaşacak Play-Off hedefindeki Altınordu'da son maçlarda yedek soyunan forvet Hüsamettin Yener, bu hafta Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'ndan görev bekliyor. Kırmızı-lacivertlilerde santrfor Enis Destan'ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle arayışa geçen deneyimli teknik adamın ilk 11'de Hüsamettin'e forma şansı vermesi bekleniyor.



İleri uç ve kanatlarda görev alabilen 26 yaşındaki futbolcu, son 6 karşılaşmada oyuna sonradan girdi. Teknik patron Eroğlu'nun Enis'in yokluğunda Hüsamettin'i hücum hattında oynatmayı planladığı bildirildi. Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Tuzlaspor'u bu kez yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

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