Altınordu’da Enis Destan kayıplarda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Binlerce mağdur yarattı Uzmanlardan önemli uyarıBinlerce mağdur yarattı! Uzmanlardan önemli uyarı#Kripto Para Piyasası
Omicron bilmecesi çözülüyor... En çok sorulan soru cevap bulduOmicron bilmecesi çözülüyor... En çok sorulan soru cevap buldu#Omicron
Yarına dikkat Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmdaYarına dikkat! Peş peşe uyarılar... İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda#Meteoroloji
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankasından 2. kur müdahalesiMerkez Bankası'ndan 2. kur müdahalesi#Merkez Bankası
AK Partili Güldal Akşit hayatını kaybettiAK Partili Güldal Akşit hayatını kaybetti#Güldal Akşit
Musa Orhanın cezası belli olduMusa Orhan'ın cezası belli oldu!#Musa Orhan
3 çocuk araba çalıp Ordudan İstanbula kaçtı Her yerde aranıyorlar3 çocuk araba çalıp Ordu'dan İstanbul'a kaçtı! Her yerde aranıyorlar#Hırsızlık
Saldırıyı yapan ülke belli oldu İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...Saldırıyı yapan ülke belli oldu! İran şaşkın: Düşman güzel plan yapmış...#İran
Kilometrelerce kuyruk 72 saati aştı...Kilometrelerce kuyruk! 72 saati aştı...#TIR
Koronavirüsle birlikte risk daha da arttı Her 10 doğumdan birinde yaşanıyorKoronavirüsle birlikte risk daha da arttı! 'Her 10 doğumdan birinde yaşanıyor' #Prematüre Doğum
Türkiye Kupasında kuralar çekildi İşte 4 büyüklerin rakipleri...Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri...#Ziraat Türkiye Kupası
Lodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumluLodosun hatırlattığı… Uçan çatı ve balkondan kim sorumlu?#Lodos
Takipçisinin yorumu Pınar Altuğu çıldırttıTakipçisinin yorumu Pınar Altuğ'u çıldırttı!#Pınar Altuğ
Khloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attıKhloe Kardashian mercek altında: Fazlalıkları attı#Khloe Kardashian
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altınordu’da Enis Destan kayıplarda

#Altınordu#Enis Destan#Anadolu Kulüpleri
Altınordu’da Enis Destan kayıplarda

Spor Toto 1’inci Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu’da geçen sezonun yıldızı Enis Destan, bu sezon geride kalan 14 haftada beklentileri karşılayamadı.

Haberin Devamı

Görev aldığı 11 maçın 5’inde ilk 11’de şans bulan Enis, toplam 407 dakika süre bulurken, sadece 1 gol atabildi.

Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 13 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrfor, 2021-22’de sadece Menemenspor filelerini sarstı.

Enis, sezon başında transfer görüşmesi yapmak için Avusturya’ya gitmiş ancak anlaşma sağlanamaması üzerine yuvada kalmıştı.

Ümit Milli Takım’da 2 golü bulunan Enis’in devre arasında Avrupa kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Enis Destan#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları