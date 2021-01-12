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GeriFutbol Altınordu'da Birhan Vatansever ve Hüseyin Altuğ Taş gitti
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Altınordu'da Birhan Vatansever ve Hüseyin Altuğ Taş gitti

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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'da ön libero Birhan Vatansever ve orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'la yollar ayrıldı.

İki futbolcunun sezonun ikinci yarısında kırmızı-lacivertlilerin Misli.Com 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'da görev alacağı öğrenildi. Birhan ve Hüseyin Altuğ, kümede kalma mücadelesi veren Niğde'nin başarısı için ter dökecek.

İlk yarıda kiralandığı Niğde ekibinde 1 maça çıktıktan sonra Altınordu'ya dönen Birhan, İzmir temsilcisinde ligde 3, kupada 2 karşılaşmada görev aldı.

Sezon başında Niğde'den transfer edilen Hüseyin Altuğ ise Altınordu formasıyla 4 lig, 3 kupa mücadelesine çıktı. Altınordu böylece Oğuzhan, Alper, Muhammed ve Ertuğrul'dan sonra 6 oyuncuyla yollarını ayırmış oldu.

Altınorduda Birhan Vatansever ve Hüseyin Altuğ Taş gitti

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