Altınordu’da Atakan Üner, asistleriyle dikkat çekti!

Ligde oynadığı 26 maçın 24’ünde ilk 11’de görev alan 20 yaşındaki futbolcu attığı 3 golle alkış toplarken, lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yaptığı toplam 8 asistle takımın asist kralı olarak dikkat çekti.



Ligin ilk yarısında devre arasında takımdan ayrılan Anıl’ın yanı sıra Burak ve Yasin’e gol pası veren Atakan, ikinci devrede Kemal (2) ve Hüsamettin’e gol sevinci yaşattı.

Genç kanat oyuncusu kupada ise 2 asistle oynadı.

Bu sezon Adana Demirspor, Hatayspor ve İstanbulspor (D) filelerini sarsan genç krampon kırmızı-lacivertli ekibin dikkat çeken isimleri arasına girmeyi başardı.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!