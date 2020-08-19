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Futbol
DHA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 15:28,Son Güncelleme:

Altınordu yeni bir pilot kulüp arıyor!

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Altınordu yeni bir pilot kulüp arıyor!
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, genç futbolcularını alt liglerde tecrübe kazanmaları için gönderebileceği yeni bir pilot takım arayışına geçti.

2018 yılında Niğde Belediyespor’u satın alıp Niğde Anadolu FK adıyla şirketleştiren İzmir temsilcisi, son 2 sezonda gençlerini hazırlayıcı takım Niğde’ye gönderdi.

Altınordu’da olduğu gibi Niğde Anadolu FK’da da başkanlık görevini üstlenen Seyit Mehmet Özkan’ın Niğde ekibinin haklarını satmaya hazırlandığı ve İzmir’e daha yakın bir kulübü almayı düşündüğü ifade edildi.

3. Lig’de yer alan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor’u satın almak için temaslara başlayan Altınordu Başkanı Özkan, bu girişimden sonuç alamazsa farklı kulüplere yönelecek.

 

Altınordu yeni bir pilot kulüp arıyor

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