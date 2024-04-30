Altınordu, Samsunspor'a mı devredilecek? Meraklandıran ziyaret...

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Geçen sezon 1’inci Lig’den düştükten sonra A takıma yatırımcı arayıp, kendisi yalnız Türk futbolunda yetiştirici kulüp olarak marka haline getirdiği altyapıdaki görevini sürdürmek için girişim yapan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın Samsun yöneticilerini Torbalı Metin Oktay Tesisleri’nde ağırladığı öğrenildi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın adı geçen sezon da Altınordu’yla anılırken, iki takım da liglerinde rahat bir konuma geldikten sonra yapılan ziyaret merak uyandırdı.

Karadeniz ekibi alt liglerden pilot takım arayışını sürdürürken, Altınordu Başkanı Özkan, Türkiye’nin en modern tesislerinden biri olan Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’ni Samsunlu yöneticilere gezdirdi.

Samsunspor cephesinde Futbol Direktörü Fuat Çapa ise tamamen ziyaret amaçlı olarak İzmir’e geldiklerini, görüşmenin başka bir amacının olmadığını söyledi.

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