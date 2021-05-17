Altınordu Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın tüm ayrıntıları

Altınordu - Samsunspor maçı için heyecan dorukta. Hem iki takımın taraftarları hem de daha pek çok futbolsever bu kritik müsabakanın; tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Altınordu - Samsunspor maçı hakkında tüm bilgiler...

Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Altınordu-Yılport Samsunspor müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu seride finale çıkacak ekip, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakayla belli olacak. İki tam arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.