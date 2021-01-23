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GeriFutbol Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Biz de Süper Lig'de yer alacağız"
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Futbol
Haber Giriş: 23.01.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Biz de Süper Lig'de yer alacağız"

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Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Biz de Süper Lig'de yer alacağız"
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Süper Lig'e yükselip, sürekli orada mücadele etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında profesyonel futbolcular yetiştirmek için ilk olarak Hollanda'nın Ajax takımını rol model olarak aldıklarını belirtti.

2012'de incelemeye başladıkları İspanyol Athletic Bilbao'nun da kendileri gibi kadrolarında yabancı oyuncu oynatmadığını bildiren Özkan, Athletic Bilbao'nun Barcelona’yı 3-2 yenerek Süper Kupa şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Özkan, o müsabakada Athletic Bilbao'nun ilk 11’inde 6 öz kaynak sporcusunun yer aldığını ve bunlardan 2'sinin gol attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilbao'nun hazırlayıcı takımı olan Bilbao II takımı, İspanya 3. Ligi’nde mücadele ediyor. Bizim de Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız, gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız inşallah. Evet bir gün biz de Süper Lig’de yer alacağız. Evet bir gün biz de Süper Kupa’yı kaldıracağız ama hep orada olacağız, aynen Athletic Bilbao’nun 91 yıldır yaptığı gibi."

 

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Biz de Süper Ligde yer alacağız

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