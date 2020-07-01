Altınordu galibiyeti unuttu

İzmir temsilcisi sezon yeniden başladıktan sonra çıktığı 3 maçta galibiyet yüzü göremezken 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan kaybetti. Bu periyotta ilk olarak deplasmanda Boluspor'la 0-0 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, evinde Keçiörengücü'ne 2-1 yenildikten sonra Adana'dan da golsüz beraberlikle dönerek galibiyete hasret kaldı.

Üç puan özlemi toplamda 4 haftaya yükselen Altınordu, istediği puanları toplayamayınca düşme hattındaki rakiplerinin kayıplarıyla teselli buldu. Altınordu kalan periyotta Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor (D) karşılaşmalarıyla sezonu noktalayacak.

HÜSEYİN EROĞLU: SON PASLARDA TERCİHLERİMİZİ YANLIŞ KULLANDIK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu iki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Geçen hafta son dakikada yediğimiz gol nedeniyle moralimiz bozuktu. Bu karşılaşmada hedefimiz üç puandı ama olmadı. Pozisyon üretmede zorlandık. Son paslarda tercihlerimizi yanlış kullandık. Takım karakterimizi sahaya yansıttık ama bunu skora yansıtamadık. İkinci yarının başında iyi oynasak da devamında oyundan düştük. Maçın üstünlüğü, fizik olarak daha etkili olan Adanaspor'daydı. Maçın sonlarına doğru dengeyi sağladık ve sahadan bir puanla ayrıldık. Bu sıkıntılı süreçte puan almamız önemli. Futbolcularımın performansından memnunum" diye konuştu.

Kırmızı-lacivertliler, Bursa deplasmanı hazırlıklarına yarın başlayacak.

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