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Altınordu, Ankaragücü'nü mağlup etti

#Altınordu#Ankaragücü#Spor Toto 1. Lig
Altınordu, Ankaragücünü mağlup etti

Spor Toto 1’inci Lig’de 14’üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

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Ev sahibi ekibin gollerini 49 ve 67’nci dakikada Ahmet İlhan atarken, Başkent temsilcisinin golünü 58’inci dakikada Ali Kaan kaydetti. Bu sonuçla 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren Altınordu 13 puan ulaşıp 18’inci sırada kalırken, art arda 2’nci yenilgisini alarak 27 puanda kalan Ankaragücü liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçırdı.

7’nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Pinto’nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Zahid’in şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

10’uncu dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Ariyibi’nin vuruşunda Ali Emre dizleriyle golü önledi.

27’nci dakikada Altınordu atağında ceza yayı üstünden Furkan’ın plasesinde meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

31’inci dakikada ev sahibi ekipten Hüsamettin, sağ çaprazdan sert vurdu, kalece Akın iki hamlede topa sahip oldu.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49’uncu dakikada ceza sahasına giren Burak, Yusuf’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Ahmet İlhan, Altınordu’yu öne geçirdi: 1-0.

58’inci dakikada Başkent ekibi skora denge getirdi. Ariyibi’nin ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Ali Kaan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

62’nci dakikada Zahid’in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Yusuf’un sert şutunda top yan direkte patladı.

67’nci dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Metehan’ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Ahmet İlhan, sağdan ceza sahasına girip kaleciden sıyrılarak topu filelere yolladı: 2-1.

90+3’üncü dakikada Erdem’in ceza sahasına doldurduğu topa iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda kaleci Ali Emre parmaklarının ucuyla golü önledi. Altınordu maçı 2-1 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Furkan (xx) (Dk. 76 Feyttullah Emircan xx), Volkan (xx), Rahmi (xxx), Ali Dere (xx), Kürşad (x) (Dk. 19 Burak xxx), Muzaffer (x) (Dk. 63 Recep xx), Metehan (xxx), Ahmet İlhan (xxxx), Ahmet Dereli (x) (Dk. 63 Enis xx), Hüsamettin (xx)

ANKARAGÜCÜ: Akın (x) - Erdem (xx), Yusuf (x), Sinan (xx), Pinto (x), Ali Kaan (xx), İshak (x) (Dk. 61 Abdullah x), Zahid (xx) (Dk. 79 Chahechouhe x), Murat (x), Ariyibi (xx) (Dk. 70 Geraldo x), Eren (x)

GOLLER: Dk. 49 (P) ve Dk. 67 Ahmet İlhan (Altınordu) - Dk. 58 Ali Kaan (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Ahmet İlhan (Altınordu) - İshak (Ankaragücü)

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#Altınordu#Ankaragücü#Spor Toto 1. Lig

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