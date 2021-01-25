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Futbol
Haber Giriş: 25.01.2021 - 23:07 | Son Güncelleme:

Altınordu: 2 - Menemenspor: 4

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Altınordu: 2 - Menemenspor: 4
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TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etti. Menemenspor, ligde 7 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise çıktığı son 4 maçta 3 puana ulaşamadı.

Futbol: TFF 1. Lig - Altınordu: 2 - Menemenspor: 4
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Yusuf Yalçın Arslan, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir, Furkan Çil (Dk. 57 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 77 Burak İnce), Feyttullah Gürlük (Dk. 57 Hüsamettin Yener), Ahmet İlhan Özek (Dk. 77 Enis Destan), Ahmet Dereli (Dk. 86 Sinan Osmanoğlu)
Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 71 Furkan Bayır), Domgjonas, Rıdvan Koçak, Tayfun Aydoğan (Dk. 77 Alaattin Hamza Ok), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 77 Murat Elkatmış), Mehmet Aytemiz (Dk. 58 Zenke), Adamu, Akanbi
Goller: Dk. 51 Rıdvan Koçak, Dk. 59 Domgjonas, Dk. 76 Tayfun Aydoğan, Dk. 83 Zenke (Menemenspor), Dk. 52 Ahmet Dereli, Dk. 82 Hüsamettin Yener (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 30 Domgjonas (Menemenspor), Dk. 45 2 Ahmet Dereli, Dk. 84 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu)

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