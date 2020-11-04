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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Altınordu 2-1 Fethiyespor

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Altınordu 2-1 Fethiyespor
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Fethiyespor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, adını 4. tura yazdırdı.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının başında 300. resmi maçına çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Can Cengiz, Enes Berk Güçlü, Anıl Küçükkaraca

Altınordu: Mertcan Dağlı, Furkan Metin, Ufuk Budak (Dk. 62 Özgür Deryol), Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Muzaffer Kocaer (Dk. 46 Birhan Vatansever), Yiğit Emre Çeltik (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Muhammed Mert, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Ahmet Dereli), Burak İnce (Dk. 85 Hüseyin Altuğ Taş), Oğuzhan Akgün

Fethiyespor: Kubilay Tim Mert Akış, İbrahim Ethem Sevinç, Kutay Yokuşlu, Mert Özmen, Mehmet Sacit Yolcu, Fatih Somuncu, Murat Berkan Demir (Dk. 75 Bülent Kalecikli), Harun Kahraman (Dk. 75 Oğuzhan Bayram), Turgay An (Dk. 58 Ali Han Tunçer), Serhat Mutlu (Dk. 75 Hakan Yakup Jacoues Horzum), Yasin Uzunoğlu (Dk. 63 Yakup Alkan)

Goller: Dk. 39 Tugay An (Fethiyespor), Dk. 50 Burak İnce, Dk. 59 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 23 Muzaffer Kocaer, Dk. 89 Muhammed Mert, Dk. 90 3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

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