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Altınordu 0 - 2 Bandırmaspor (Maç özeti ve goller)

#Altınordu#Bandırmaspor#Spor Toto 1. Lig
Altınordu 0 - 2 Bandırmaspor (Maç özeti ve goller)

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu, sahasında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 2-0 mağlup oldu.

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TFF 1'inci Lig 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Bandırmaspor, 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bandırma temsilcisi bu galibiyetle puanını 43 yaparken, ev sahibi Altınordu 22 puanda kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası yayında topla buluşan Landel'in sert şutunu Altınordu kalecisi Ali Emre kurtardı.
13. dakikada sol kanattan Bandırmaspor'dan Doğan Can'ın kullandığı korneri Altınordu savunması karşıladı. Dönen topa sert vuran Mehmet'in şutu direkten döndü.
19. dakikada ceza sahası dışında Altınordu takımının pas hatasında topla buluşan Keny, topu sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keny'nin uygun pozisyonda vurduğu şutta top önce direğe çarptı; daha sonra savunma topu kornere yolladı.
25. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Mehmet'in ara pasında ceza sahası yayından içeri giren Keny, Altınordu takımından Volkan ile giriştiği mücadelede yere düştü. Yere düşerken topa hamle yapan Keny'nin şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Emre'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında Mehmet'in pasında Doğan Can topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Doğan Can'ın sert şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Önüne düşen topa bir kez daha şut çeken Doğan Can'ın şutu, Altınordu savunmasında Erdi'den döndü.
58. dakikada Bandırmaspor'dan Levent, sol kanattan altı pasa orta yaptı. Topla buluşan Doğan Can'ın vuruşunda kaleci Ali Emre, sağına giden topu son anda çelerek golü engelledi.
73. dakikada Altınordu takımının sol kanattan geliştirdiği atakta Muzaffer'in ortasında topla buluşan Ahmet topu Volkan'a indirdi. Penaltı noktasının önünde uygun pozisyonda Volkan'ın sert şutu, kaleci Gökhan'da kaldı.
90+4. dakikada hücuma çıkan Altınordu takımının geri pasındaki hatada top Osmajic'in önünde kaldı. Ceza sahası dışından topu süren Osmajic, karşı karşıya kaldığı kaleci Ali Emre'den sıyrılarak, boş kaleye topu gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. 0-2

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Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ferdi Karadoruk xx
Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx, Kubilay x (Metehan dk. 40 xx), Erdi xx, Volkan xx, Ali Dere xx (Şeref dk. 75 xx), Recep xx, (Muzaffer dk. 69 xx), Kürşad xx, Ahmet İlhan xx, Kenan x (Ahmet Dereli dk. 46 xx), Hüsamettin xx (Yusuf Can dk. 69 xx)
Bandırmaspor: Gökhan xx, Okan xx (Alpay dk. 87 ?), Allyson xx, Lokman xx, Caner xx, Mulumba xx, Mehmet xx, Landel xx (Akabueze dk. 87 ?), Levent xx (Osmajic dk. 75 xx), Doğan Can xxx (Guido dk. 70 xx), Keny xxx
Goller: Keny (dk. 25), Osmajic (dk. 90+4) (Bandırmaspor),
Sarı Kartlar: Kürşad, Volkan, Metehan (Altınordu), Mehmet (Bandırmaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altınordu#Bandırmaspor#Spor Toto 1. Lig

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