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Altın madalyasına iki yıl sonra kavuştu

#Güreş#Haber#Haberler
Altın madalyasına iki yıl sonra kavuştu

KATAR’da Ekim 2019’da Katar’da düzenlenen, 97 ülkeden 1200 sporcunun katıldığı Dünya Plaj Oyunları’nda plaj güreşinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan ancak finaldeki rakibinde yasaklı madde tespit edilmesi sonrası birinciliğe yükselen Ufuk Yılmaz madalyasına iki yıl sonra kavuştu.

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Olimpiyatevi’nde düzenlenen törende Ufuk Yılmaz’a madalyasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan takdim etti. Yılmaz böylece plaj güreşinde ülkemizin ilk dünya şampiyonu unvanını da kazandı.
Törene Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Alparslan, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Sözüer, Beşiktaş JK Güreş Birimi İdari Menajer Yardımcısı Burhan Özel, Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı Recep Kara ve Ufuk Yılmaz’ın ailesi de katıldı.

Ufuk Yılmaz burada yaptığı açıklamada “İstiklal Marşımızın böyle büyük organizasyonlarda okunması ve bayrağımızım birinci olarak göndere çektirmek her Türk sporcunun hayalidir. Fakat böyle farklı bir durum oluştu. Bu duyguyu orada bu şekilde yaşayamadığım için biraz buruk bir sevinç içerisindeyim. Yine de ülkeme altın madalya kazandırdığım için mutluyum. Bana destek veren Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

 

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