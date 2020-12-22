Son Dakika Haberi | Altın madalyalık mücadele

Mersin’de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı’nın serüveni henüz 5 yaşındayken Gaziantep’te başladı. Ambulans şoförlüğü yapan babası ve ev hanımı annesi kızlarının sporcu olmasını hayal ederek Bolu’daki seçmelere götürür. Seçmelerde beğenilen Göksu’nun yatılı kamp merkezinde kalması gerekmektedir. Annesi ve babasından ayrılmayı istemez. Annesi ağlayan kızına “İyi bir öğretmen, şampiyon bir sporcu olman için burada kalmalısın” der. Göksu o günleri şöyle anlatıyor: “Üç kız aynı odada kalıyorduk. Her gece sessiz sessiz ağlıyordum. Arkadaşlarım hafta sonu evlerine gidiyor ben her hafta başka bir arkadaşıma misafir oluyordum.”

MARMARA DEPREMİNDE EVLERİ HASAR GÖRDÜ

Göksu, 7 yaşında okulararası yarışmada ilk altınını alır. 1999’da depreme yakalanırlar. Orta hasarlı evlerinden çıkıp tek göz oda çadırda, 3 aile bir arada yaşamaya başlarlar. 9 yaşındaki Göksu artık yemek almak, yıkanmak, tuvalete gitmek için sıraya girmek zorundadır. Göksu o koşullarda milli takıma seçilir. Boğaziçi Turnuvası’nda, Akdeniz Oyunları’nda, Dünya Kupası’nda Türk kadını olarak ilk kez madalya kazanan isim olur. Olimpiyat kadrosuna girer ancak antrenmanda denge aletinden düşer ve dirseği çıkar. İyileşip olimpiyatlara gider ama sakatlığı orada da nükseder. 22 yaşında sakatlıklar yüzünden aktif spor yaşamını noktalar. Evlenir, anne olur. Fakat içinde ukde kalan madalya isteğiyle her gün olimpiyatta giydiği mayosuna bakıp hayaller kurar ve yeniden spora dönmeye karar verir.

ANTREMANLARDA KIZINI EMZİRİYORDU

Göksu spora döndüğünde yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor: “3.5 yıl aradan sonra geri dönmek çok zordu. Her şeye sıfırdan başladım. Lina geceleri hiç uyumadığından ben de sıfır uykuyla antrenmana geliyor aralarda 5.5 aylık kızımı emziriyordum. İslam Oyunları’nda dengede altın, yerde gümüş, ertesi yıl Akdeniz Oyunları’nda yerde gümüş kazandım. Avrupa şampiyonasının Milli Takım seçmeleri sırasında İzmir’de depreme yakalandık. Yalın ayak dışarı kaçtım. Kamp nedeniyle 1 ay kızımı göremedim. Ama çok şükür ona bir madalya getirdim. 2024 olimpiyatlarında 34 yaşında olacağım, deneyebilir miyim bilemiyorum. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Kadın anne, kadın güçlü karakter, kadın toparlayıcıdır. İsterse her şeyi başarır. Ben kadınlarımıza rol model olup onların da evlenince, anne olunca sporu bırakmamaları için çabalıyorum.”

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlı’nın sevinci görülmeye değerdi.

3.5 yıl aradan sonra cimnastiğe geri dönen Göksu Üçtaş Şanlı, çok zorlandığını söyledi. Kızı Lina’nın geceleri hiç uyumadığından kendisinin de uykusuz bir şekilde antrenmanlara gittiğini söyleyen Göksu, bir yandan şampiyonalara hazırlanıp bir yandan kızıyla ilgileniyordu.