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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 18:50,Son Güncelleme:

Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

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Altaylı futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik ekip ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipte ilk yapılan testlerin hepsi negatif çıkmıştı.

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