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Altay'ın Türkiye Kupası'nda rakibi Belediye Derincespor

#Türkiye Kupası#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altayın Türkiye Kupasında rakibi Belediye Derincespor

Süper Lig ekiplerinden Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Belediye Derincespor'u konuk edecek.

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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Belediye Derincespor müsabakası saat 15.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 10. haftanın ardından 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte yarın fazla süre almayan oyuncuların forma giymesi bekleniyor. Türkiye Kupası'nda 7 kez final oynayan İzmir temsilcisi, 1966-1967 ve 1979-1980 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Altay'ın rakibi Belediye Derincespor ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 9 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belediye Derincespor topladığı 14 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

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#Türkiye Kupası#Altay#Anadolu Kulüpleri

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