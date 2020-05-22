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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Altay’ın gözü Kappel için yollarda!

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Altay’ın gözü Kappel için yollarda!
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da kurmaylar, Leandro Kappel'in yolunu gözlüyor.

TFF 1’inci Lig kulüplerinden Altay’da kurmaylar, Leandro Kappel’in yolunu gözlüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından ülkesine giden Hollandalı kanat oyuncusu, mayıs ayı başında Türkiye’ye dönerek İstanbul’da 14 gün karantinaya alınmıştı.

Karantina süresi sona eren ve İzmir’e dönen Kappel’in henüz antrenmanlara başlamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki hafta takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda Almanya’ya giden gurbetçi orta saha oyuncusu Kerim Avcı’nın ise Türkiye’ye döndüğü ve karantina süresini doldurduktan sonra takıma katılacağı bildirildi.

Altay’ın gözü Kappel için yollarda

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