MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’ın gol kralı Marco Paixao, Süper Lig'de forma giymek istiyor
GeriFutbol Altay’ın gol kralı Marco Paixao, Süper Lig'de forma giymek istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Altay’ın gol kralı Marco Paixao, Süper Lig'de forma giymek istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’ın gol kralı Marco Paixao, Süper Lig'de forma giymek istiyor

TFF 1’inci Lig’de Altay formasıyla son 3 sezonda gol kralı olarak bir ilki gerçekleştiren Marco Paixao, bu başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

Play-Off müsabakaları sonunda siyah-beyazlı kulübü Süper Lig’e çıkararak çifte sevinç yaşamak istediğini dile getiren Marco Paixao, "Gol kralı olmak tabii ki güzel bir şey. Bu bir futbolcunun psikolojik olarak ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey. Çok mutluyum ama üçüncü kez gol kralı olmanın haricinde takımın Süper Lig’e çıkması beni ayrıca gururlandıracak ve mutlu edecektir" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz...
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli: "Biz bayramı bu yolculuğun sonunda yaşamak istiyoruz..."

Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol atan, bu yıl da normal sezonda 22 kez rakip fileleri sarsan Marco Paixao, "Şu anda futbolcular olarak iyi konsantre olmuş ve birbirimize sarılmış vaziyetteyiz. Play-Off’u bekliyoruz. Play-Off’ta kim daha iyi konsantre olur, daha fazla ister ve mücadele ederse kazanan taraf o oluyor. Biz de o gün daha fazla isteyen taraf olacağız. İstanbulspor çok iyi bir takım. Ne yaptığını bilen, birbiriyle uzun zamandır beraber oynayan ve iyi futbol oynayan bir takım. Fakat bizim de bireysel olarak güçlü silahlarımız var, ligde bir çok golümüz var. O gün sahaya çıkacağız ve daha iyi mücadele edip, daha iyi şeyler yapıp üstün gelerek maçı kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Altay’ın gol kralı Marco Paixao, Süper Ligde forma giymek istiyor

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi