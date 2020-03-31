Altay’dan futbolcularına kondisyon bisikleti desteği!

Koronovirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından antrenmanlarını bireysel olarak sürdüren oyuncuların formda kalmaları için harekete geçildi.

Özel antrenman programlarını futbolculara verdiklerini ayrıca İzmir’deki tüm oyunculara bisiklet yolladıklarını dile getiren Sportif Direktör Murat Uluç, "Futbolcularımız evlerindeki spor aletleriyle formda kalmaya çalışıyor. Biz de gerekli destekleri sağlıyoruz. Yüz yüze görüşmesek de takımla sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.



Ligler konusunda verilecek kararın açıklanmasını beklediklerini ifade eden Murat Uluç, "Lig yeniden başlayacaksa en az 1 ay önce antrenmanlar başlamalı. En az 3-4 haftalık bir hazırlık süreci gerekiyor. İlk hafta koşular, ikinci hafta koordinasyon, üçüncü hafta taktik idmanları yapılır. Aksi durumda ciddi sakatlıklar yaşanır. En önemli şey dayanıklılık. Saha içi idmanı, kor antrenmanından daha önemli. Sıkıştırılmış bir programla haftada 2 maç oynanacağını düşünürsek sakatlıklar büyük sorun yaratır. UEFA ve FIFA’nın alacağı kararlara Futbol Federasyonu’nun da uygun hareket edeceğini düşünüyorum" dedi.





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