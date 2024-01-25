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Altay'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi

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#1. Lig#Altay#Yusuf Şimşek
Altayda Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 18:38

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Trendyol 1. Lig’de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada Altay’a gelirken tek isteğinin kadronun korunması olduğunu belirterek, “Gelinen noktada Marco Paixao, Zeki Yıldırım Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan’ın ayrılması benimde severek çalıştığım Altay’dan ayrılmama sebep oldu. Başta bütün oyuncu kardeşlerimi ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan Büyük Altay taraftarına” ifadelerini kullandı.

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#1. Lig#Altay#Yusuf Şimşek

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