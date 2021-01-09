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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 13:38 | Son Güncelleme:

Altay'da William De Amorim de gitti

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Altay'da William De Amorim de gitti
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TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altay'da Brezilyalı sol kanat William De Amorim alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda forvet Armand Gnanduillet ve ön libero Jovan Blagojevic'in ardından Amorim de yönetimle karşılıklı anlaşmadan kulübe veda etti. Sezon başında Steaua Bükreş'ten transfer edilen Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında siyah-beyazlı formayla ligde 2, kupada 1 ise müsabakaya çıktı.

Bu üç futbolcuyla davalık olan Altay'da takımdan ayrılan Anton Putsila'nın da tek taraflı fesih yolunu seçeceği ileri sürüldü. İzmir ekibinde kaleci Burak'la birlikte ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan bugün Antalya'da kampa giren Altay, prensip anlaşmasına vardığı Gaziantep FK'dan sol bek Mehmet Erdem Uğurlu'nun ardından ikinci kez masaya oturduğu forvet Deniz Kadah'la da el sıkıştı. İki futbolcunun transferinin kampta resmiyet kazanması bekleniyor.

Altayda William De Amorim de gitti

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