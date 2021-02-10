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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Altay'da Osman Özköylü dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...

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Altay'da Osman Özköylü dönemi! 1.5 yıllık anlaşma...
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük için Osman Özköylü ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'nün getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Özköylü ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, Büyük Altay'ımızı hak ettiği yere ulaştıracağına yürekten inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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Teknik direktörlük kariyerine Etimesgut Belediyespor’da başlayan 49 yaşındaki Osman Özköylü, Erzurumspor, Körfez İskenderunspor, Elazığspor, Denizlispor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Boluspor ve son olarak Hekimoğlu Trabzon’u çalıştırdı.

Osman Özköylü, 2012-2013’te Kayseri Erciyesspor’u Süper Lig’e taşımıştı.

 

Altayda Osman Özköylü dönemi 1.5 yıllık anlaşma...

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