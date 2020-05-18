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Futbol
DHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Altay'da Oğuzhan Aynaoğlu sancısı

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Altay'da Oğuzhan Aynaoğlu sancısı
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TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da devre arasında kadro dışı bırakılan Oğuzhan Aynaoğlu'nun durumu yönetimi kara kara düşündürüyor.

Ara transfer döneminde kendisine kulüp bulması istenen ancak hiçbir takımla anlaşamayınca elde kalan tecrübeli kanat oyuncusunun 2021 yılına kadar sözleşmesinin bulunması siyah-beyazlı kulübü sıkıntıya soktu. Özel antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapan 28 yaşındaki gurbetçi futbolcu yönetimle anlaşma sağlayamadı.

Şahika Ercümen: 'Dünya rekorumu geliştirme hedefim önümüzdeki yıla kalabilir'Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu. Ercümen, geliştirmeyi hedeflediği dünya rekoruyla ilgili ve koronavirüsün etkisi üzerine açıklamalarda bulundu.
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Karşılıklı anlaşma yoluyla yolların ayrılmaması durumunda Oğuzhan, gelecek sezon da İzmir ekibinden yıllık ücretini alacak. Geçen sezon Adanaspor'dan transfer edilen Oğuzhan ilk yılında 12 maçta, bu sezon ise ilk yarıda 10 maçta oynarken, gol atma başarısı gösteremedi.

Altay'da Oğuzhan gibi devre arasında kadro dışı kalan ön libero Deniz Vural'ın yanı sıra sağ bek Yasin Palaz da bir süre önce sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple davalık oldu.

Altayda Oğuzhan Aynaoğlu sancısı

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