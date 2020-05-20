MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’da Arda Gezer ve Furkan Mehmet Doğan göze girdi!
GeriFutbol Altay’da Arda Gezer ve Furkan Mehmet Doğan göze girdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 14:11,Son Güncelleme:

Altay’da Arda Gezer ve Furkan Mehmet Doğan göze girdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’da Arda Gezer ve Furkan Mehmet Doğan göze girdi!
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da geçen haftadan bu yana A takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan 8 altyapı oyuncusundan 2’si teknik heyetin gözüne girdi.

Orta sahada görev alan Arda Gezer ile sol bek Furkan Mehmet Doğan’ın idmanlarda sergiledikleri performansla beğeni kazandıkları belirtildi.

Siyah-beyazlıların U19 takımında görev alan iki futbolcudan 2002 doğumlu Arda, futbola Altay altyapısında başladı.

2002 doğumlu Furkan ise Altınordu ve Göztepe altyapılarında da oynadı.

Bu sezon altyapısından yetişen stoper Cenk’i vitrine süren İzmir temsilcisi, gelecek sezonda da yeni genç yeteneklerden A takımda faydalanmayı planlıyor. 

Altay’da Arda Gezer ve Furkan Mehmet Doğan göze girdi

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle