Altay'da Adrien Regattin ışık verdi

Siyah-beyazlı takımda 10 numara pozisyonunda görev alan Fas asıllı Fransız futbolcu, son olarak iç sahada 3-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Balıkesirspor maçında ilk golünü kaydetti.



Orta sahada mücadeleci ve çalışkan bir görüntü sergileyen deneyimli oyuncunun Antalya kampında da dikkat çeken isimler arasında yer aldığı belirtildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in önemli silahlarından biri olan Regattin'in ilerleyen haftalarda skora daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

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