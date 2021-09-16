Altay taraftarlarından 60 saatte 23 milyon lira

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Spor kulüplerinin yeni gelir kaynaklarından biri olduğu belirtilen “Fan Token” projelerinin Türkiye’de de etkisini artırdığı kaydedildi. Bu projelere Altay Spor Kulübü de adım attı. Süper Lig’e bu sezon katılan Altay ve blok zincir teknolojisi şirketi ICRYPEX iş birliğinde piyasaya çıkartılan 0,80 lira değerindeki Altay Fan Token’ın, ön satış takvimi tamamlanmadan tükendiği açıklandı. Geçen hafta Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen basın lansmanıyla duyurulan Altay Fan Token’ın ön satış için ayrılan 28.710.000’lik bölümü 60 saat içinde satıldı. Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından ICRYPEX imzası taşıyan Altay Token’in toplam arza ulaşması ise 25 yıl sürecek.

60 SAATTE TÜKENDİ

Ön satış başarısının ardından konuşan Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “Fan Token projelerine tüm dünyada hem spor kulüplerinden hem de kripto para yatırımcılarından çok büyük bir ilgi var. Türk futbolunun en köklü takımlarından biri olarak, bu projeyi hayata geçirmek bizim için çok önemliydi. Partnerimiz ICRYPEX ile bu proje sayesinde gerçek bir aile olduk. Ön satış sürecinin büyük bir ilgiyle karşılanacağını zaten bekliyorduk. 60 saat gibi kısa bir sürede satılan her Altay Token spor kulübümüze can suyu olacak. Ön satış sürecinin ardından da aynı ilginin süreceğine ve Altay Token’ın sportif başarılarımızla yükseleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

HALKA ARZ FİYATI 1 LİRA OLACAK

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Ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer şunları söyledi:

“Geçen hafta duyurduğumuz Altay Token'ı 13 Eylül günü ön satışa sunduk. Çok kısa bir sürede hem ICRYPEX kullanıcılarının hem tüm kripto para ekosisteminin hem de Altay taraftarının yoğun ilgi gösterdiği bir süreç oldu. Ön satış fiyatını 0,80 TL olarak belirlediğimiz Altay Fan Token planladığımız takvimden 2 gün önce tü-kendi. Binlerce kripto para yatırımcısı tarafından kısa bir sürede 23 milyon TL hacim oluşturan Altay Fan Token, 17 Eylül Cuma, 00.00 itibarıyla 1,00 TL üzerinden halka arz edilecek. Kripto para yatırımcılarının ve Altay taraftarının ön satış sonrasında da aynı ilgiyi göstereceğine inanıyoruz. Çok başarılı ve hızlı bir süreci Altay Spor Kulübü ile yönetme fırsatına sahip olduk. Başta Altay Spor Kulübü Başkanı Sayın Özgür Ekmekçioğlu, Altay Spor Kulübü Yönetim Kurulu, Büyük Altay taraftarı ve ICRYPEX ailesine süreçteki tüm emekleri için teşekkür ediyorum.”

GÖZLER HALKA ARZA ÇEVRİLDİ

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Ön satışın 60 saatte tamamlanmasının ise gözleri 17 Eylül 2021 tarihinde saat 00.00’da başlayacak halka arza çevirdiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre halka arz, 1 liradan başlayacak, arz-talep dengesine göre değişecek. Ön satışta 0,80 liradan satın alınan Altay Fan Tokenlar 90 gün boyunca kilitli kalacak.