Altay Serkan Özbalta'yı açıkladı! Sezon sonuna kadar...

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Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Serkan Özbalta'yı getirdi.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle;

Siyah-beyazlı ekibimizin 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev yapan genç teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık.

Keçiörengücü’nü 2018-2019, Manisa FK’yı 2020-2021 sezonlarında TFF 1. Lig’e çıkaran Serkan Özbalta, 2002’de futbolcu olarak veda ettiği Altay’a 20 sene aradan sonra “Teknik Direktör” olarak döndü. Serkan Özbalta ile siyah-beyazlı ekibin yolları 1999 yılında kesişti. O sezon Erzincanspor’dan transfer edilen Özbalta, Altay U21 Takımı’nda forma giydi. Sonrasında Mersin İY, Keskinspor, Seyhan Belediyespor’a kiralanan Özbalta, 1999-2000’de ise Altay’ın Süper Lig’deki kadrosunda görev yaptı.

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Keçiörengücü’nü evinde maç kaybetmeden, Manisa FK’yı ise namağlup unvanı ve gol rekorlarıyla TFF 2. Lig şampiyonu yapan Özbalta, Altay ile sözleşme imzalayıp Antalya kampına katılmak için yola çıktı. Süper Lig’i, siyah-beyazlı kulübü ve takımı yakından tanıdığını vurgulayan Özbalta, “20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor” vurgusu yaptı.