Altay Pirge Super Fight'ta

Son olarak ülkemizi Bosna Hersek’in Tuzla kentinde düzenlenen Adcc International Open Pes Ettirmeli Güreş Şampiyonası’nda temsil eden ve iki dalda dereceye giren Pirge Super Fight’ta iddialı olduğunu söyledi.

Pirge, “Super Fight tim sıkletlerin en iyilerinin açık sıklette maç yaptığı önemli bir organizasyon. Cinoğlu Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Cinoğlu ve BG Group sponsorluğunda şampiyonaya gidiyorum. Kendilerine de desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.