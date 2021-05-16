Altay İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig'de heyecan dorukta!

Altay İstanbulspor maçı için heyecan dorukta. Hem iki takımın taraftarları hem de daha pek çok futbolsever bu kritik müsabakanın; tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Altay İstanbulspor maçı hakkında tüm bilgiler...

Play-off yarı final eşleşmelerinde ilk karşılaşma, Altay ile İstanbulspor arasında 17 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.