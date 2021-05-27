Altay Bayındır ve Halil Akbunar, Türkiye-Azerbaycan maçında sakatlandı!
A Milli Takım'ın file bekçisi Altay Bayındır, Azerbaycan maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Halil Akbunar da darbeye bağlı sakatlık nedeniyle karşılaşmayadevam edemedi
EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan'ı konuk eden A Milli Takım'da Altay Bayındır sakatlandı.
Mücadelenin 72. dakikasında Ghorbani'nin faulünün ardından yerde kalan Altay Bayındır, oyuna devam edemedi. 23 yaşındaki kalecinin yerine oyuna Gökhan Akkan dahil oldu.
Karşılaşmanın 84. dakikasında ise Khalilzade'nin müdahalesi sonrası yerde kalan Halil Akbunar da ayağa kalkmakta zorluk yaşadı sedyeyle kenara alındı.