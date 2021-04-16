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GeriFutbol Altay arka arkaya puan kayıplarıyla TFF 1. Lig'de zirveden uzaklaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.04.2021 - 10:10 | Son Güncelleme:

Altay arka arkaya puan kayıplarıyla TFF 1. Lig'de zirveden uzaklaştı

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Altay arka arkaya puan kayıplarıyla TFF 1. Lig'de zirveden uzaklaştı

TFF 1. Lig'de son 2 haftada sadece 1 puan alabilen Altay, son 4 haftaya 2. sıradaki Adana Demirspor'un 4 puan gerisinde girdi.

Ligde 28. haftada lider GZT Giresunspor'u 4, ikinci durumdaki Yılport Samsunspor'u 1 puan geriden 3. sırada takip eden siyah beyazlı ekip, Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra dün de konuk olduğu Ankaraspor'la 2-2 berabere kaldı.

Puanını 54 yapan ve averajla İstanbulspor'un önünde 4. durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, lider GZT Giresunspor'un 9, ikinci sıradaki Adana Demirspor'un 4 puan gerisine düştü.

Altay, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 takımın play-off oynayacağı ligde 19 Nisan Pazartesi günü Adanaspor'u konuk ettikten sonra Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak.

 

Altay arka arkaya puan kayıplarıyla TFF 1. Ligde zirveden uzaklaştı

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