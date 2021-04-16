Altay arka arkaya puan kayıplarıyla TFF 1. Lig'de zirveden uzaklaştı
TFF 1. Lig'de son 2 haftada sadece 1 puan alabilen Altay, son 4 haftaya 2. sıradaki Adana Demirspor'un 4 puan gerisinde girdi.
Ligde 28. haftada lider GZT Giresunspor'u 4, ikinci durumdaki Yılport Samsunspor'u 1 puan geriden 3. sırada takip eden siyah beyazlı ekip, Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra dün de konuk olduğu Ankaraspor'la 2-2 berabere kaldı.
Puanını 54 yapan ve averajla İstanbulspor'un önünde 4. durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, lider GZT Giresunspor'un 9, ikinci sıradaki Adana Demirspor'un 4 puan gerisine düştü.
Altay, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 takımın play-off oynayacağı ligde 19 Nisan Pazartesi günü Adanaspor'u konuk ettikten sonra Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D) ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak.
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