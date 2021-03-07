Altay: 5 - Tuzlaspor: 0
TFF 1. Lig 25. hafta mücadelesinde Altay, Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti.
Futbol: TFF 1. Lig - Altay: 5 - Tuzlaspor: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 82 Cebrail Karayel), Berkay Sülüngöz, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Çelenk (Dk. 70 İlhan Depe), Scuk, Thiam (Dk. 70 Mossoro), Kappel (Dk. 59 Ziya Alkurt), Regattin (Dk. 82 Deniz Kadah), Paixao
Tuzlaspor: Haydar Yılmaz (Dk. 62 Metin Erol), Samet Asatekin, İsmail Konuk, Anıl Karaer (Dk. 59 Ahmet Yazar), Yasin Güreler, Gökcan Kaya, Rotman, Muhammed Gönülaçar, Pucko (Dk. 59 Onur Ayık), Cajic, Thuram (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu)
Goller: Dk. 45 2 Paixao (Penaltıdan), Dk. 49 Kappel, Dk. 66 Murat Akça, Dk. 90 Deniz Kadah, Dk. 90 2 Ziya Alkurt (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 45 Yasin Güreler (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Anıl Karaer (İlk yarının bitiminde), Dk. 53 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 68 Tolga Ünlü, Dk. 74 Scuk (Altay)