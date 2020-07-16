Altay 210 gün sonra ilk peşinde!

İkinci devrede deplasmanda oynadığı 8 maçta 6 beraberlik, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bu kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor.

Son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2019’da ilk yarının son haftasında Erzurum’da alan Altay, Giresun’u dize getirmesi halinde 210 gün sonra evine 3 puanla dönecek.



Düşük de olsa matematiksel olarak Play-Off iddiası bulunan Altay’ın galibiyetinin anlam kazanması için aynı anda başlayacak mücadelede küme düşen Adanaspor’un deplasmanda Fatih Karagümrük’ü yenmesi gerekecek.

Altay’da cezası nedeniyle Osmanlıspor, Adana Demirspor (D) ve Erzurumspor maçlarını tribünden takip eden teknik direktör Yalçın Koşukavak bu kez takımının başında yer alabilecek.

Yılmaz’ın cezasının sona erdiği Altay’da eksik oyuncu bulunmuyor.

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