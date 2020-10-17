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Futbol
Haber Giriş: 17.10.2020 - 22:15 | Son Güncelleme:

Altay: 1 - Adana Demirspor: 0

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Altay: 1 - Adana Demirspor: 0
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Altay: 1 - Adana Demirspor: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Scuk, Yekta Kurtuluş (Dk. 58 Harun Alpsoy), Erhan Çelenk (Dk. 87 Çağlar Birinci), Regattin (Dk. 75 William), Paixao (Dk. 75 Gnanduillet)
Adana Demirspor: Zubas, Süleyman Koç, Anıl Karaer, Rassoul, Tarık Çamdal, Dibba (Dk. 63 Erkan Zengin), Hasan Kılıç, Gökhan İnler (Dk. 63 Volkan Şen), Kosecki (Dk. 46 Sinan Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 46 Yunus Akgün), Mehmet Akyüz (Dk. 75 Lanzafame)
Gol: Dk. 14 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 4 Dibba, Dk. 68 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 11 Özgür Özkaya, Dk. 30 Regattin, Dk. 70 İbrahim Öztürk, Dk. 90 3 Tolga Ünlü (Altay)

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