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Altay 1-2 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

#Altay#Hatayspor#Süperlig
Altay 1-2 Hatayspor (Maçın özeti ve golleri)

Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Altay-Atakaş Hatayspor maçından en özel fotoğraflarAltay-Atakaş Hatayspor maçından en özel fotoğraflar
Altay-Atakaş Hatayspor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 16. haftasında Altay ile Hatayspor kozlarını paylaştı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın kapılarını açtığı mücadeleyi Hatayspor 2-1'lik skorla kazandı.

Altay, 21. dakikada Pinares ile öne geçse de yanıt 38'de Diouf'tan geldi. Skoru belirleyen golü 75. dakikada Saint-Louis kaydetti.

PENALTI KAÇTI

Hatayspor'da Diouf, 86. dakikada penaltıdan atışında kaleci Lis'e takıldı.

Ligde 2 maç aradan sonra kazanan Hatayspor'un puanı 29 oldu. Altay'ın ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı ve puanı 18'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

11’inci dakikada savunmanın hatasından yararlanan Diouf, kaleci Lis’i çalımladı. Diof’un pasında topla buluşan Adekugbe’nin şutunda top son anda İbrahim’den döndü.

21’inci dakikada Altay golü buldu. Pinares ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek fileleri havalandırdı: 1-0.

38’inci dakikada Atakaş Hatayspor skoru eşitledi. Kullanılan köşe vuruşunda Riberio içeriye ortaladı. Fatih’in kafayla indirdiği topa gelişine voleyi vuran Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

48’inci dakikada Riberio orta alandan kaptığı topla rakip ceza sahasına girerek sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Lis topu tokatladı ve ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

70’inci dakikada Atakaş Hatayspor gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluşan Saint-Louis kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.

71’inci dakikada Saint-Louis’in pasında Diouf kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diouf’un vuruşunda top kaleci Lis’den sekip üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Saint-Louis’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75’inci dakikada sağ kanattan Altay yarı alanına giren Lobjanidze topu içeriye çevirdi. Lis’in hatalı çıkışı sonrası bekletmeden vuruşunu yapan Saint-Louis topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

84’üncü dakikada İbrahim Lobjanidze’yi düşürdü. Maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

86’ncı dakikada Diouf’un kullandığı penaltıda kaleci Lis topu sağ köşeden çıkardı.

87’nci dakikada Riberio’nun kullanığı köşe vuruşunda top direkt kaleye yöneldi, yan direk gole izin vermedi.

İLK 11'LER

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Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba

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Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Falette, Burak, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Louis, Kamara, Diouf

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#Altay#Hatayspor#Süperlig

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