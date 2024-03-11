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Alperen Şengün'ün talihsiz anı! Tekerlekli sandalye ile maçı terk etti

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#Alperen Şengün#Houston Rockets#Sacramento Kings
Alperen Şengünün talihsiz anı Tekerlekli sandalye ile maçı terk etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 09:16

NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, Sacramento Kings maçının son saniyelerinde talihsiz bir sakatlık yaşadı

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NBA’de Houston Rockets, Sacramento Kings ile deplasmanda karşılaşırken konuk ekip adına talihsiz an maçın son anlarında yaşandı.

Rockets mücadeleyi104-112 kazanırken Alperen, 29 dakika sahada içerisinde 14 sayı – 6 ribaund – 2 asist – 2 top çalma ile oynadı.

TALİHSİZ AN! TEKERLEKLİ SANDALYE İLE MAÇI TERK ETTİ

Milli oyuncumuz Alperen Şengün, maçın bitimine 39 saniye kala sakatlanarak oyun dışında kaldı. Pozisyonun yaşandığı esnada108-100 önde olan Rockets'ta Alperen Şengün, bloğa zıpladığı esnada yere çok kötü şekilde düştü.

Domantas Sabonis’in çıktığı hızlı hücumu durdurmak isteyen Alperen Şengün, bir süre yerden kalkamadı. Yıldız oyuncu, tekerlekli sandalyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.

Pozisyonunun içerisinde yer alan Sabonis de Alperen'in sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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Maçın ardından ESPN’den Adrian Wojnarowski, Alperen Şengün'ün durumunun bugün içinde sağ diz ve bileğinden gireceği MR ile netleşeceğini duyurdu.

MEHMET YAĞMUR, ALPEREN ŞENGÜN'ÜN DRAFTINI BÖYLE ANLATMIŞTI

Alperen Şengün'ün draft günlerinde yanında olan Mehmet Yağmur, Amerika'da yaşananlar 2021 yazında Spor Arena'ya anlatmıştı. İşte o röportaj...

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#Alperen Şengün#Houston Rockets#Sacramento Kings

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