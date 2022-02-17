Alperen Şengün'ün kariyer rekorları galibiyete yetmedi!

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NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla sürdü.

Houston Rockets'ın Phoenix Suns'a 124-121 mağlup olduğu mücadelede milli basketbolcumuz Alperen Şengün 19 sayı, 14 ribaunt ve 3 asistle double-double yaptı.

19 sayıyla kariyer rekorunu yineleyen Alperen, 14 ribauntla ve 3 üçlük isabetiyle bu alanlarda kariyer rekorunu kırdı. Alperen ayrıca 2 kez top çalıp 1 kez de blok yaptı.

Lakers, 14 sayı geriden gelip LeBron'la kazandı

Los Angeles Lakers, 14 sayı geriye düştüğü, son 6 dakikada 12 sayı geride girdiği ve ikinci periyotta Anthony Davis'i sakatlık sebebiyle kaybettiği maçta Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti.

Lakers'ta LeBron James 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. 37 yaşındaki basketbolcu, son çeyrekte 15 sayı kaydetti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

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Orlando Magic 109-130 Atlanta Hawks

New York Knicks 106-111 Brooklyn Nets

Indiana Pacers 113-108 Washington Wizards

Boston Celtics 111-112 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 119-123 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 106-114 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 91-103 Toronto Raptors

Chicago Bulls 125-118 Sacramento Kings

Phoenix Suns 124-121 Houston Rockets

Golden State Warriors 116-117 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 106-101 Utah Jazz