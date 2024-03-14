Alperen Şengün'e Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesi! 5 yıl için inanılmaz rakam...

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NBA'de bu sezon muhteşem bir performans sergileyerek birçok tarihi rekora adını yazdıran milli basketbolcumuz Alperen Şengün'e müthiş bir teklif yapılmak üzere...

225 MİLYON DOLARLIK MAKSİMUM KONTRAT

Gazeteci Shams Charania'nın haberine göre, Houston Rockets, 22 yaşındaki gözde pivot Alperen'e 5 yıl için toplam 225 milyon dolarlık "maksimum" sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Başka takımların da ilgilendiği Şengün'ün; bu çılgın teklifin gelmesi halinde kulübüne nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

TÜRK SPOR TARİHİNİN REKORU OLACAK

2021 NBA Draftı'nda Oklahoma Thunder tarafından seçilen ve Houston'a takaslanan Şengün, böylece Türk spor tarihinin en büyük kontratına imza atmış olacak.

Bugüne dek en büyük sözleşmeyi Ömer Aşık, New Orleans Pelicans'tan almıştı. Ömer, 5 yıl için 60 milyon dolara imza atmıştı.

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Hidayet Türkoğlu'nun ise Toronto Raptors dönemi 5 yıl için 53 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyordu. Diğer temsilcilerimizden Mehmet Okur, Utah Jazz ile 2010-2012 yılları arasında 2 yıl için 21 milyon dolara anlaşma sağlamıştı. Ersan İlyasova'nun 5 yıl için kazandığı rakam ise 40 milyon dolar olmuştu.

Yakın dönem temsilcilerimizden Cedi Osman'ın 4 yıl için kazandığı rakam ise 31 milyon dolar.

Öte yandan önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne çıkacak olan Alperen Şengün için Houston Rockets'ın yıllık 30 milyon dolara kadar çıkabileceği de iddialar arasında...

KARİYER REKORU KIRDI

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz, geçtiğimiz hafta San Antonio Spurs maçında tarihi bir performansa imza atarak kariyer rekoru kırmıştı.

Alperen, Spurs karşılaşmasını 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalma istatistikleriyle tamamladı.

TALİHSİZLİK SAKATLIK

Alperen, son Sacramento Kings maçında ise talihsizlik bir sakatlık yaşadı ve bitime 40 saniye kala yaşadığı şanssızlığın ardından sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası netleşti.

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NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün sakatlığı ameliyat gerektirmiyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Sacramento Kings maçında ayak bileği ciddi şekilde burkulan ve dizinde morarma meydana gelen milli oyuncunun MR'ı çekildi. Buna göre Alperen Şengün'ün tedavisi için ameliyat gerekmediği kaydedildi.

21 yaşındaki basketbolcunun 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Alperen Şengün'ün Houston Rockets tarafından NBA draftında 16. sıradan seçildiği unutulmaz gecede yaşananlar