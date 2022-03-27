Alperen Şengün'den kariyer rekoru! 1999'dan sonra ilk kez...

NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Houston Rockets'ın Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendiği maça Alperen Şengün damga vurdu.
26 dakika süre alan milli basketybolcumuz, 27 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Alperen ayrıca 7 ribaunt, 3 asist ve 1 de blok istatistikleri yakaladı.
Houston'da Jalen Green de maçı 25 sayı ile tamamladı. Alperen & Green ikilisi, Houston Roeckets'ta 1999'daki Michael Dickerson & Cuttino Mobley'den sonra bir maçta 25 ve üzerinde sayı bulan ilk çaylak ikilisi oldu.
Cedi ve Ömer Faruk geceyi sayısız tamamladı
Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 98-94 yenildiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 6 dakika süe bulup sayı üretemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise Miami Heat'in Brooklyn Nets'e 110-95 yenildiği maçta 8 dakika süre alıp parkeden sayısız ayrıldı.
NBA'de sonuçlar şu şekilde:
New Orleans Pelicans 103-107 San Antonio Spurs
Orlando Magic 110-114 Sacramento Kings
Toronto Raptors 131-01 Indianan Pacers
Miami Heat 95-110 Brooklyn Nets
Memphis Grizzlies 127-102 Milwaukee Bucks
Cleveland Cavaliers 94-98 Chicago Bulls
Denver Nuggets 113-107 Oklahoma City Thunder
Portland Trail Blazers 98-115 Houston Rockets
🔥 Houston Rockets'ın deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendiği karşılaşmaya milli basketbolcumuz Alperen Şengün damga vurdu.— Spor Arena (@sporarena) March 27, 2022
🔸 27 sayı (kariyer rekoru)
🔸 7 ribaunt
🔸 3 asist
🔸 1 blok#NBATwitter pic.twitter.com/N8vGREM3X8