Alperen Şengün'den kariyer rekoru! 1999'dan sonra ilk kez...

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Houston Rockets'ın Portland Trail Blazers'ı 115-98 yendiği maça Alperen Şengün damga vurdu.

26 dakika süre alan milli basketybolcumuz, 27 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Alperen ayrıca 7 ribaunt, 3 asist ve 1 de blok istatistikleri yakaladı.

Houston'da Jalen Green de maçı 25 sayı ile tamamladı. Alperen & Green ikilisi, Houston Roeckets'ta 1999'daki Michael Dickerson & Cuttino Mobley'den sonra bir maçta 25 ve üzerinde sayı bulan ilk çaylak ikilisi oldu.

Cedi ve Ömer Faruk geceyi sayısız tamamladı

Cleveland Cavaliers'ın Chicago Bulls'a 98-94 yenildiği maçta milli basketbolcumuz Cedi Osman 6 dakika süe bulup sayı üretemedi. Ömer Faruk Yurtseven ise Miami Heat'in Brooklyn Nets'e 110-95 yenildiği maçta 8 dakika süre alıp parkeden sayısız ayrıldı.

NBA'de sonuçlar şu şekilde:

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New Orleans Pelicans 103-107 San Antonio Spurs

Orlando Magic 110-114 Sacramento Kings

Toronto Raptors 131-01 Indianan Pacers

Miami Heat 95-110 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 127-102 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 94-98 Chicago Bulls

Denver Nuggets 113-107 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 98-115 Houston Rockets