×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Alperen Şengün'den iyi haber! Sezonu kapattığı iddia edilmişti...

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünden iyi haber Sezonu kapattığı iddia edilmişti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 07:00

Houston Rockets‘ın Sacramento Kings’e mağlup olduğu maçın son anlarında sakatlanan ve normal sezonu kapattığı belirtilen Alperen Şengün’le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haberin Devamı

Sağ ayak bile ğinde 3. derece burkulma yaşayan milli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dönebileceği ifade edildi. Söz konusu iddiayı dile getirense gazeteci Brian Windhorst.

Sağ ayak bileğinde 3. dere ce burkulma yaşayan milli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dö nebileceği ifade edildi. Bu arada Houston Alperen’siz kazanmaya devam ediyor.

ROCKETS'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan Houston sahasında Portland Trail Blazers’ı 110-92 yenerek Alperen’siz çıktığı altıncı, toplamda üst üste dokuzuncu maçı kazandı. Teksas ekibi böylece, play-in potasındaki Golden State ile arasındaki galibiyet sayısını 1’e indirdi ki Rockets’in normal sezonun sonuna kadar 12 maçı daha bulunuyor. NBA’de normal sezon 14 Nisan’da sona erecek.

 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

BAKMADAN GEÇME!