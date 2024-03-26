Alperen Şengün'den iyi haber! Sezonu kapattığı iddia edilmişti...

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Sağ ayak bile ğinde 3. derece burkulma yaşayan milli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dönebileceği ifade edildi. Söz konusu iddiayı dile getirense gazeteci Brian Windhorst.

Sağ ayak bileğinde 3. dere ce burkulma yaşayan milli oyuncunun beklenenden daha erken sahalara dö nebileceği ifade edildi. Bu arada Houston Alperen’siz kazanmaya devam ediyor.

ROCKETS'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Öte yandan Houston sahasında Portland Trail Blazers’ı 110-92 yenerek Alperen’siz çıktığı altıncı, toplamda üst üste dokuzuncu maçı kazandı. Teksas ekibi böylece, play-in potasındaki Golden State ile arasındaki galibiyet sayısını 1’e indirdi ki Rockets’in normal sezonun sonuna kadar 12 maçı daha bulunuyor. NBA’de normal sezon 14 Nisan’da sona erecek.

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