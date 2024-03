Alperen Şengün'den iki gün art arda harika performanslar! Bu kez de triple-double yaptı

NBA'de dün oynanan maçta San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalmayla oynayan ve tarihi bir performansa imza atan Alperen Şengün, bu gece de harika bir performans sergiledi.

Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildiği maçta 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalmayla oynayan Alperen, yenilgiye engel olamadı.

21 yaşındaki milli basketbolcu, 14 asistle kariyer asist rekorunu da kırmış oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

Washington Wizards 109-119 Orlando Magic

Atlanta Hawks 112-101 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 109-115 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 116-122 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 117-119 Chicago Bulls

Golden State Warriors 125-90 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 120-128 Oklahome City Thunder

Los Angeles Lakers 120-130 Sacramento Kings

45-point career high last night...



23 PTS, 19 REB, 14 AST triple-double tonight.



Alperen Sengun is ascending for the Rockets 🚀 pic.twitter.com/E6svYaxEe4