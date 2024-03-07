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Alperen Şengün'den iki gün art arda harika performanslar! Bu kez de triple-double yaptı

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengünden iki gün art arda harika performanslar Bu kez de triple-double yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 08:01

NBA'de dünün yıldızı olan Alperen Şengün, bu gece de triple-double yaparak yıldızlaştı. Milli basketbolcu sayı rekorunun ardından asist rekorunu da kırdı.

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NBA'de dün oynanan maçta San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalmayla oynayan ve tarihi bir performansa imza atan Alperen Şengün, bu gece de harika bir performans sergiledi.

Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildiği maçta 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalmayla oynayan Alperen, yenilgiye engel olamadı.

21 yaşındaki milli basketbolcu, 14 asistle kariyer asist rekorunu da kırmış oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

Washington Wizards 109-119 Orlando Magic
Atlanta Hawks 112-101 Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers 109-115 Memphis Grizzlies
Houston Rockets 116-122 Los Angeles Clippers
Utah Jazz 117-119 Chicago Bulls
Golden State Warriors 125-90 Milwaukee Bucks
Portland Trail Blazers 120-128 Oklahome City Thunder
Los Angeles Lakers 120-130 Sacramento Kings

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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