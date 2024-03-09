Alperen Şengün ve Jalen Green, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı! (NBA'de gecenin sonuçları)

Güncelleme Tarihi:
NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili bir performans ortaya koyduğu maçta Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.
Geride kalan hafta etkili maçlar çıkaran Alperen, Portland karşısında da 19 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı ve galibiyetin mimarlarından oldu. 27 sayı atan Jalen Green takımın en skorer ismi oldu. Portland'da Dalano Banton 30 sayı, Anfernee Simons 23 sayıyla mücadele etti.
NBA'de gecenin sonuçları:
Washington Wizards 112-100 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 95-103 New Orleans Pelicans
Cleveland Cavaliers 113-104 Minnesota Timberwolves
New York Knicks 98-74 Orlando Magic
Memphis Grizzlies 92-99 Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder 107-100 Miami Heat
Portland Trail Blazers 107-123 Houston Rockets
Los Angeles Lakers 123-122 Milwaukee Bucks