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Alperen Şengün ve Jalen Green, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı! (NBA'de gecenin sonuçları)

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets
Alperen Şengün ve Jalen Green, Houston Rocketsı galibiyete taşıdı (NBAde gecenin sonuçları)
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 11:27

NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı farklı geçti.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili bir performans ortaya koyduğu maçta Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı 123-107 mağlup etti.

Geride kalan hafta etkili maçlar çıkaran Alperen, Portland karşısında da 19 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle oynadı ve galibiyetin mimarlarından oldu. 27 sayı atan Jalen Green takımın en skorer ismi oldu. Portland'da Dalano Banton 30 sayı, Anfernee Simons 23 sayıyla mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

Washington Wizards 112-100 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 95-103 New Orleans Pelicans
Cleveland Cavaliers 113-104 Minnesota Timberwolves
New York Knicks 98-74 Orlando Magic
Memphis Grizzlies 92-99 Atlanta Hawks
Oklahoma City Thunder 107-100 Miami Heat
Portland Trail Blazers 107-123 Houston Rockets
Los Angeles Lakers 123-122 Milwaukee Bucks

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#NBA#Alperen Şengün#Houston Rockets

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