Alpaslan Öztürk: "Göztepe'de tarih yazmak istiyorum"

Göztepe'nin savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.

İYİCE OYUNA SARDIK

Karantina döneminde iyice oyuna sardık. Arkadaşlarımızla görüşemiyoruz ve genel anlamda sanal alemde aynı takıma düşerek savaşıyoruz. Günün büyük bir bölümün oyunda geçiriyorum diyebilirim. Zaman zaman oda açıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla oynamaya çalışıyoruz.

ELBETTE TEDİRGİNİZ

Testleri pozitif olan ülkemizdeki herkese geçmiş olsun diliyorum. Bilim Kurulu ve TFF'nin kararlarını uygulamak bize düşüyor. 12 Haziran'da lig başlayacak gibi idmanlara devam ediyorum. Elbette tedirginiz. Ancak şu an en temiz insan bile tedirgin oluyor. İnsanoğlu olarak büyük bir travmadan geçiyoruz.

GÖZTEPE GELİYOR, KEMERLERİ BAĞLAYIN

Bize en son 1 hafta önce test yapıldı. Çalışabilecek en iyi ortamı bize sağlayanlara teşekkür ediyorum. 12 Haziran'dan sonra Göztepe geliyor, kemerleri bağlayın.

TARİH YAZMAK İSTİYORUM

Göztepe'den son senelerde yalnızca Sabri Sarıoğlu, milli takıma gitmiş. Benim de milli formayı giyerek 35-36 sene sonra Göztepe'de tarih yazmak istiyorum. Haftada 6 gün idman yapıyoruz. Önemli olan daha iyi bir futbolcu olabilmek, kulübümüzü ve ülkemizi daha temsil edebilmek. Sonrasını düşünürüz.

GÖZTEPE'DE MUTLUYUM

Ben Göztepe'de mutluyum. Yalnız farklı olaylar var. FIFA'lık bir davam da var. Bu dönemde kafam çok karışık. Sadece Göztepe'ye odaklanıyorum ve 12 Haziran'da lige en iy işekilde başlamak istiyorum. Her insan gibi benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı kafam karışabiliyor. Liege'den ayrılırken haksız fesih durumu oluştu. Sonrasında davalar açıldı. Farklı durumlar var.

YALNIZCA KALECİ OLMADIM

Göztepe her zaman ligi üst sırada bitirmeyi hak eden bir kulüp. Zaten amacı da bu. Kemerleri bağlayın diyorum, Göztepe geliyor. Ben takım oyuncusuyum. Hocam nerede uygun görürse orada görev alırım. Zaten Göztepe'de yalnızca kaleci olmadım, onun dışında her pozisyonda oynadım.Futbolcuların karaterleri farklıdır. Bazıları baskıdan hoşlanıyor. Ben şu anda yeni stadımızda 20 bin kişiyle 11 kişiye karşı oynuyormuşuz gibi hissediyorum. Bizi burada kimse yenemez diye düşünüyorum. Taraftarlarla birlikte çok farklı yerlere gidebileceğimizi hissediyorum.

RONALDO BOYNUNU BİLE GÜÇLENDİRİYORMUŞ

Karantina döneminden önce sakatlanmıştım. Sakatlığım sebebiyle kilo fazlam vardı. İnternette Ronaldo'nun çıplak, gol sevinci fotoğrafını gördüm. Beto'ya döndüm ve 'Böyle nasıl olabilirim?' dedim. O da 'Önce göbeğini erit' dedi. Ronaldo toplara daha sert vurmak için boynunu bile güçlendiriyormuş. Beto bunu söylediğinde 'Yok artık!' dedim.

KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM

Kaybetmekten nefret ederim. Kaybetmemek için elimden geleni yaparım. Bu sebeple çok hırslıyım. Bazen kontrol edemiyorum. Takım arkadaşlarımızla da tartışıyoruz ama başarıyı getiren bu!

EBRU ŞANCI'DAN YORUMLAR

Başarılı futbolcunun eşi Ebru Şancı canlı yayında, "Sizi çok beğeniyorum" şeklinde yorum yaparken Alpaslan Öztürk yanıt olarak: "Ebru hanım evliyim" ifadelerini kullandı.Ebru Şancı'nın "Karantina'da ünlülerden oluşan 11 kurar mısın?" sorusuna ise Alpaslan Öztürk, "Yayından sonra sıkıntı yaşayabilirim. Savaş çıkmayacak sorular sor." diyerek yanıt verdi.TÜRK MİLLİ TAKIM MI BELÇİKA MI?Türkiye

FERNANDO MUSLERA MI BETO MU?

Beto.

EN SEVDİĞİN GÖZTEPE MARŞI NEDİR?

'Her şeyden öte sevdik biz seni' bestesini seviyorum.

EDEN HAZARD MI DE BRUYNE MU?

Eden Hazard'ı önde görüyorum.

KARİYERİNDEKİ EN ÖZEL GOLÜN HANGİSİ?

Ankaragücü'ne attığım gol. Çok önemliydi. Belki de bir şehrin kaderini değiştirdi. Hak etmediğimiz bir yerdeydik ve oradan çıkmamız gerekiyordu. O maçta da golü attım ve küme düşmedik. Bazen izleyip duygulanıyorum.

EN ÇOK ZORLANDIĞIN HÜCUM OYUNCUSU KİM?

Kasımpaşa'da oynayan Koita.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAYAL ETTİĞİN BİR KULÜP VAR MI?

'Gol' filminden dolayı bir Newcastle United sevgim vardır. Türkiye'ye geldikten

EN ÇOK ÇALIŞMAK İSTEDİĞİN İKİ TEKNİK DİREKTÖR?

Mourinho karizmasıyla her zaman favoridir. Genç ve başarıya aç teknik adamlarla çalışmayı seviyorum. Şu anki hocamız İlhan Palut da öyle.

KENDİNİ 3 KELİMEYLE NASIL TANIMLARSIN?

Dürüst, vatansefer ve delidolu