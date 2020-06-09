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Futbol
Haber Giriş: 09.06.2020 - 23:54,Son Güncelleme:

Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu

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Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayer Leverkusen oldu
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Almanya Kupası yarı finalinde Bölgesel Lig ekibi Saarbrücken'i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.

Hermann-Neuberger Stadyumu'nda oynanan maçta Bayer Leverkusen'in gollerini 11. dakikada Moussa Diaby, 19. dakikada Lucas Alario ve 58. dakikada Karim Bellarabi kaydetti.

Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, maçı 2 asistle tamamladı.

Leverkusen'in finaldeki rakibi Bayern Münih - Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi olacak. Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Almanya Kupasında ilk finalist Bayer Leverkusen oldu

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