Almanya Bundesliga maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! Salih Özcan'ın takımı Köln'ün iddaa oranı...

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UNION BERLİN

Son 7 lig maçında sadece 1 galibiyeti olan Union Berlin, Avrupa potasından düştü. Milli ara öncesinde de Bayern Münih deplasmanında 4-0 kaybetmişlerdi ancak söz konusu iç saha olunca en azından yenilmemeyi beceriyorlar.

Evlerinde oynadıkları son 7 maçta sadece 1 kez kaybeden Berlin temsilcisinde Endo ve Luthe sakat, Ujah hasta.

Sezona fırtına gibi giren Awoniyi, son haftalarda durgun gözüküyor ancak yine de takımın en önemli gol silahı. Nijeryalı bu sezon 35 resmi maçta 20 gol katkısı (16 gol - 4 asist) yaptı.

Kruse'nin ayrılığı hem onu hem de takımın performansını olumsuz etkiledi...

Kalede Ronnow, üçlü savunmada "Jaeckel, Knoche & Baumgartl" izleyeceğiz. Awoniyi'ye ilerde Becker yardımcı olacak.

FC KÖLN

Son 5 lig maçı oldukça kısır geçen (5 maç - 7 gol) Köln'de ise "10 numara" Duda cezalı.

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Slovak oyuncunun yokluğunda, Almanya yerine bizi seçen Salih Özcan orta alandan hücuma geçişlerde ekstra iş yapacak isim olabilir.

Sol açık Kainz ve sol bek (kaptan) Hector iyileşti ve Alman kaynaklar iki ismin de ilk 11'de olacağını yazdı.

Sağ bek Schmitz hala sakat; sözleşme uzatma görüşmelerindeki olumsuz gidişat nedeniyle Dortmund maçında forma giymeyen sağ açık Schindler, Berlin deplasmanına da götürülmedi.

Eldivenler Schwabe'ye emanet. Hector'un tersinde, sağ bekte Ehizibue'yi göreceğiz. Salih Özcan'ın orta alandaki partnerleri "Uth & Kainz" olacak. Hücum merkezinde Modeste forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Union Berlin'in evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 12 gol)

- Köln ligde oynadığı son 8 deplasman maçında gol atmayı başardı, bu 8 maçın 7'si "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Almanya Bundesliga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Union Berlin kazanır" oldu!

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%18'lik kesim Alte Försterei artısıyla ev sahibi Union Berlin'den 3 puan bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Milli ara öncesi, Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçlarında atılan en güzel goller...